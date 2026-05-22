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Rituels pour situations désespérées

Meli Guidance, Guidance Meli

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Quand tout semble bloqué (une panne, une dispute, un deuil, un manque de sens), il existe toujours un allié de lumière prêt à vous aider. A travers des rituels concrets et inspirants, Meli Guidance vous invite à découvrir quel guide spirituel invoquer et quelle pratique réaliser pour retrouver votre calme, votre pouvoir et votre clarté. Un livre lumineux et soutenant pour transformer les situations les plus lourdes en chemins d'apprentissage et de reconnexion à soi. A chaque crise, un guide et un rituel pour vous éclairer !

Par Meli Guidance, Guidance Meli
Chez Secret d'étoiles

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Auteur

Meli Guidance, Guidance Meli

Editeur

Secret d'étoiles

Genre

Esotérisme

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Rituels pour situations désespérées

Meli Guidance, Guidance Meli

Paru le 22/05/2026

144 pages

Secret d'étoiles

14,95 €

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Scannez le code barre 9782382403570
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