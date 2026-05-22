Rituels pour situations désespérées

Quand tout semble bloqué (une panne, une dispute, un deuil, un manque de sens), il existe toujours un allié de lumière prêt à vous aider. A travers des rituels concrets et inspirants, Meli Guidance vous invite à découvrir quel guide spirituel invoquer et quelle pratique réaliser pour retrouver votre calme, votre pouvoir et votre clarté. Un livre lumineux et soutenant pour transformer les situations les plus lourdes en chemins d'apprentissage et de reconnexion à soi. A chaque crise, un guide et un rituel pour vous éclairer !