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La chanson de Roland

Céka, Collectif, Claire Martin

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Au temps de Charlemagne, l'empereur à la barbe fleurie, une sombre machination s'ourdit dans l'ombre. Il en va de la sauvegarde du royaume de France. C'est à Roland, son neveu, que Charlemagne confie l'arrière-garde de sa puissante armée. Mais les traîtres sont parmi les pairs du royaume, et le piège se referme sur les valeureux guerriersâ? - Roland sonnera-t-il du cor avant qu'il ne soit trop tard ? Redécouvrez ce classique de la littérature médiévale sous la plume moderne et dynamique de Claire Martin, avec un scénario de Céka directement inspiré de La Chanson de Roland.

Par Céka, Collectif, Claire Martin
Chez Faton jeunesse

|

Auteur

Céka, Collectif, Claire Martin

Editeur

Faton jeunesse

Genre

Historique

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La chanson de Roland

Céka, Collectif, Claire Martin

Paru le 22/05/2026

56 pages

Faton jeunesse

14,50 €

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Scannez le code barre 9782376350668
9782376350668
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