Au temps de Charlemagne, l'empereur à la barbe fleurie, une sombre machination s'ourdit dans l'ombre. Il en va de la sauvegarde du royaume de France. C'est à Roland, son neveu, que Charlemagne confie l'arrière-garde de sa puissante armée. Mais les traîtres sont parmi les pairs du royaume, et le piège se referme sur les valeureux guerriersâ? - Roland sonnera-t-il du cor avant qu'il ne soit trop tard ? Redécouvrez ce classique de la littérature médiévale sous la plume moderne et dynamique de Claire Martin, avec un scénario de Céka directement inspiré de La Chanson de Roland.