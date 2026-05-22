Au temps de Charlemagne, l'empereur à la barbe fleurie, une sombre machination s'ourdit dans l'ombre. Il en va de la sauvegarde du royaume de France. C'est à Roland, son neveu, que Charlemagne confie l'arrière-garde de sa puissante armée. Mais les traîtres sont parmi les pairs du royaume, et le piège se referme sur les valeureux guerriersâ? - Roland sonnera-t-il du cor avant qu'il ne soit trop tard ? Redécouvrez ce classique de la littérature médiévale sous la plume moderne et dynamique de Claire Martin, avec un scénario de Céka directement inspiré de La Chanson de Roland.
Par
Céka, Collectif, Claire Martin Chez
Faton jeunesse
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