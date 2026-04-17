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L'énigme publique n°1

Daniel Zagury

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Dans la tête de Xavier Dupont de Ligonnès. Voici l'affaire Dupont de Ligonnès, quintuple meurtre survenu à Nantes en 2011 et non élucidé à ce jour. Xavier, le père, est soupçonné d'avoir massacré sa famille tout entière : son épouse et leurs quatre enfants. Quinze ans après les faits, Daniel Zagury, rompu à l'expertise psychiatrique des criminels en série, s'est intéressé à la partie psychique du crime. Comment un assassin a grandi, affronté les événements de sa vie, respecté ou combattu les valeurs qu'on lui a transmises ? Comment un "bon père de famille" s'est entrainé à supprimer ses obstacles psychiques pour éradiquer toute réaction émotionnelle ? Et c'est ainsi qu'un Monsieur Tout-le-monde finit en Monsieur "Tout le monstre". "Un livre-enquête convaincant du psychiatre et expert judiciaire, sur le cas ' XDDL'". Le Monde Spécialiste de psychopathologie, Daniel Zagury est chef de service au Centre psychiatrique du Bois-de-Bondy et expert près la Cour d'appel de Paris. Il a notamment publié L'Enigme des tueurs en série (Plon, 2008) et La Barbarie des hommes ordinaires (L'Observatoire, 2018 ; Pocket, 2022).

Par Daniel Zagury
Chez Points

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Auteur

Daniel Zagury

Editeur

Points

Genre

Criminalité

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L'énigme publique n°1

Daniel Zagury

Paru le 17/04/2026

192 pages

Points

7,55 €

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