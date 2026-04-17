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La Tour Eiffel

Benjamin Peyrel

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Familière, immuable, évidente, la tour Eiffel est là, qui dresse majestueusement ses 330 mètres de dentelle de fer dans le ciel de Paris. Véritable défi technique et expression du génie industriel français lors de sa construction en 1889, elle a su, au fil des révolutions technologiques ou culturelles, s'inscrire dans une modernité toujours renouvelée. La tour Eiffel, c'est aussi la Dame de fer, la Parisienne. Une séductrice choyée et protégée par les hommes et les femmes de la Tour, s'offrant aux visiteurs du monde entier. Icône au rayonnement international, elle inspire les plus grands artistes et créateurs, et incarne des valeurs de liberté et de paix.

Par Benjamin Peyrel
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Benjamin Peyrel

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Grandes réalisations

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La Tour Eiffel

Benjamin Peyrel

Paru le 30/04/2026

200 pages

Editions de la Martinière

32,00 €

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Scannez le code barre 9791040126959
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