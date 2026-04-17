Familière, immuable, évidente, la tour Eiffel est là, qui dresse majestueusement ses 330 mètres de dentelle de fer dans le ciel de Paris. Véritable défi technique et expression du génie industriel français lors de sa construction en 1889, elle a su, au fil des révolutions technologiques ou culturelles, s'inscrire dans une modernité toujours renouvelée. La tour Eiffel, c'est aussi la Dame de fer, la Parisienne. Une séductrice choyée et protégée par les hommes et les femmes de la Tour, s'offrant aux visiteurs du monde entier. Icône au rayonnement international, elle inspire les plus grands artistes et créateurs, et incarne des valeurs de liberté et de paix.