Magie et mandragore

Vous voulez vous protéger des cauchemars, des tempêtes et des disputes ? Adressez-vous aux Mandolini ! Dans leur atelier, on peint des enluminures enchantées pour éviter les tracas de la vie. Plus tard, Rosa Mandolini sera enlumineuse, elle aussi. Mais pour le moment, elle n'a que 11 ans et ne sait pas dessiner grand-chose. Alors elle s'ennuie beaucoup. Au point d'aller fouiller dans la cave de l'atelier, de dénicher une drôle de boîte... et de libérer accidentellement un monstre-mandragore assoiffé de vengeance et de magie. Qui donc avait enfermé cette affreuse petite créature ? Pourquoi en veut-elle aux Mandolini ? Et pourquoi aspire-t-elle les enchantements des enluminures ? Rosa doit absolument capturer cette mandragore, car le sort de sa famille (et de toute la ville ! ) en dépend.