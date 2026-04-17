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#Roman jeunesse

Magie et mandragore

T. Kingfisher

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Vous voulez vous protéger des cauchemars, des tempêtes et des disputes ? Adressez-vous aux Mandolini ! Dans leur atelier, on peint des enluminures enchantées pour éviter les tracas de la vie. Plus tard, Rosa Mandolini sera enlumineuse, elle aussi. Mais pour le moment, elle n'a que 11 ans et ne sait pas dessiner grand-chose. Alors elle s'ennuie beaucoup. Au point d'aller fouiller dans la cave de l'atelier, de dénicher une drôle de boîte... et de libérer accidentellement un monstre-mandragore assoiffé de vengeance et de magie. Qui donc avait enfermé cette affreuse petite créature ? Pourquoi en veut-elle aux Mandolini ? Et pourquoi aspire-t-elle les enchantements des enluminures ? Rosa doit absolument capturer cette mandragore, car le sort de sa famille (et de toute la ville ! ) en dépend.

Par T. Kingfisher
Chez Seuil jeunesse

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Auteur

T. Kingfisher

Editeur

Seuil jeunesse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Magie et mandragore

T. Kingfisher

Paru le 17/04/2026

320 pages

Seuil jeunesse

16,00 €

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