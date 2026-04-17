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#Roman francophone

Dérive des âmes et des continents

Shubhangi Swarup

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Voici peut-être le premier roman où la nature s'exprime directement et où les histoires semblent surgir organiquement le long d'une ligne de faille qui fait trembler la terre et tout ce qu'elle contient de l'océan Indien à l'Himalaya. Deux jeunes mariés s'installent dans une ancienne demeure coloniale, sur les îles Andaman, et tentent de s'apprivoiser. Ils savent qu'ils se sont déjà aimés dans d'autres vies. Girija Prasad est un scientifique fasciné par les volcans lilliputiens et les phénomènes naturels de l'archipel. Chanda Devi est un peu sorcière. Elle sait amadouer les éléphants en colère, prévoir les tremblements de terre et parler aux arbres et aux fantômes qui peuplent les îles. Plusieurs personnages plus loin (un jeune révolutionnaire, un trafiquant désabusé, un yéti mélancolique, une tortue, une strip-teaseuse...), on retrouve le descendant de nos héros le long de la ligne de faille sismique : un géologue chargé de s'assurer que le prochain sommet himalayen, prévu pour être plus haut que l'Everest, surgira bien dans le cadre des frontières de l'Inde, pour encourager le tourisme. Avec ce premier roman au souffle et au charme incroyables, l'auteur surprend par sa puissance narrative, à la hauteur des tsunamis qu'il contient.

Par Shubhangi Swarup
Chez Editions Métailié

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Auteur

Shubhangi Swarup

Editeur

Editions Métailié

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Dérive des âmes et des continents

Shubhangi Swarup

Paru le 17/04/2026

372 pages

Editions Métailié

12,00 €

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Scannez le code barre 9791022615358
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