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#Polar

La casse

Eugenia Almeida

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"Deux petits cons qui se bourrent la gueule et qui tout à coup ont envie de foutre la merde. Comme ça, pour rien. Et qui tuent. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Moi, je n'ai fait que te protéger." Et il a tué les gamins. A partir de là, c'est tout l'équilibre de la ville qui est remis en question. Des voyous aux mafieux, des flics aux politiques, tous sont liés dans cette stabilité délabrée et fragile où chacun tente de vivre. Avec une habileté incroyable dans la construction romanesque, Eugenia Almeida nous montre les désirs et les frustrations, les destins brisés, les vies multiples de ce qu'on appelle une ville. Elle nous fait entendre des personnages complexes, attachants et contradictoires, dont nous ne connaîtrons que la voix. Son art maîtrisé de la tension et la richesse de son style font de ce grand roman noir une radiographie des zones et des âmes les plus sombres de l'Argentine. Un roman qui cogne avec la force fulgurante d'un boxeur et l'élégance d'une danse.

Par Eugenia Almeida
Chez Editions Métailié

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Auteur

Eugenia Almeida

Editeur

Editions Métailié

Genre

Romans noirs

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La casse

Eugenia Almeida trad. Lise Belperron

Paru le 17/04/2026

208 pages

Editions Métailié

11,00 €

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