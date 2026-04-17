Slovénie, Trieste, Istrie

La Slovénie est un paradis pour les amoureux de la nature et les amateurs de tourisme lent. Ici on peut se détendre dans des stations balnéaires sur l'Adriatique, escalader des sommets alpins ou explorer des grottes karstiques. Les belles villes ne manquent pas, comme Ptuj, Maribor ou Ljubljana, la capitale, où le "Gaudi slovène" a laissé son empreinte architecturale. Ceux qui recherchent encore plus de sensations peuvent se rendre dans la ville italienne de Trieste ou aller au sud, vers la péninsule d'Istrie. Découvrez la Slovénie, Trieste et l'Istrie avec la série "guide et carte laminée" , indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concis, ces guides contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. GUIDE : - 11 itinéraires de visite passionnants ; - les cartes indiquant l'emplacement des 106 sites traités ; - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur les transports en commun ; - nombreuses curiosités historiques et culturelles ; - photos en couleurs ; - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations ; - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication ; - carte de la Slovénie, de Trieste et de l'Istrie à l'échelle 1 : 400 000.