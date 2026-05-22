Hors du monde

Coincé dans le sud des Etats-Unis, sur la côte est, Stern se retrouve sans argent après avoir perdu son emploi de croque mort. Il désespère jusqu'au jour où un chef de clan italien, avec qui il avait eu affaire, lui propose un job qui ne prendra que "quelques heures" . Parlant quelques bribes d'espagnol, Stern servira de traducteur à l'occasion d'une transaction avec des révolutionnaires cubains. Une vente d'armes pas vraiment légale mais moyennant quelques dollars, Stern accepte. Cependant la transaction tourne mal et Stern est embarqué par les Cubains comme otage, sur une île perdue. Le début d'un effroyable "huis clos" absolument haletant, dialogué et dessiné de main de maître par les frères Maffre. Un très grand album.