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#Roman francophone

Mary Ann en automne

Armistead Maupin

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Fidèle à l'esprit des Chroniques, cet épisode est un roman émouvant sur le temps qui passe et la quête du bonheur. Mary Ann flâne sur la colline de Russian Hill. Elle est revenue à San Francisco, ville de sa jeunesse, après vingt ans d'absence. Sa vie est en miettes : trompée par son mari, atteinte d'un cancer, elle vient chercher du réconfort auprès de son vieil ami, Michael Tolliver. De confidences en escapades, Mary Ann savoure les plaisirs d'une liberté retrouvée. Un retour aux sources pour un nouveau départ ? "Armistead Maupin continue d'explorer le nouvel ordre amoureux de son époque dont il reste l'un des meilleurs chroniqueurs". L'Express Né à Washington en 1944, Armistead Maupin a passé sa jeunesse dans le sud des Etats-Unis et combattu au Vietnam avant d'emménager à San Francisco, ville où il a écrit ses célèbres Chroniques. Michael Tolliver est vivant et Une voix dans la nuit sont disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michèle Albaret-Maatsch

Par Armistead Maupin
Chez Points

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Auteur

Armistead Maupin

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Mary Ann en automne

Armistead Maupin trad. Michèle Albaret-Maatsch

Paru le 22/05/2026

360 pages

Points

8,95 €

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Scannez le code barre 9791041427604
9791041427604
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