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L'amour sauvera le monde

Michael Lonsdale

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L'acteur Michael Lonsdale partage ses méditations sur les enseignements chrétiens, sa quête de spiritualité. A l'âge de 40 ans, le comédien Michael Lonsdale s'est converti au christianisme. Plusieurs dizaines d'années plus tard, il décrit dans ce livre magnifique ce qui constitue le socle de sa foi et propose un choix très personnel de textes, parmi les plus beaux de l'histoire littéraire et religieuse. De saint Augustin à soeur Emmanuelle, de saint François d'Assise à Christian de Chergé, il donne à lire les prières de saints, de moines, de poètes, de croyants prestigieux, qui l'ont accompagné dans tout son parcours spirituel. Michael Lonsdale (1931-2020) Comédien de théâtre et de cinéma. Il a reçu en 2010 le césar du meilleur second rôle masculin pour son inoubliable interprétation de frère Luc dans le film Des hommes et des dieux. Il est aussi l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont Mes chemins d'espérance et Luc, mon frère.

Par Michael Lonsdale
Chez Points

|

Auteur

Michael Lonsdale

Editeur

Points

Genre

Prière et spiritualité

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L'amour sauvera le monde

Michael Lonsdale

Paru le 22/05/2026

192 pages

Points

8,70 €

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Scannez le code barre 9791041416721
9791041416721
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