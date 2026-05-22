Un enfant s'endort au bord d'une lagune, entouré de flamants roses. Dans son rêve, il découvre un monde entièrement rose, doux et parfait, guidé par une licorne. Au début, tout semble merveilleux... mais à force de tout voir de la même couleur, la beauté disparaît, la licorne perd son éclat, le monde se fane. La licorne lui révèle alors que la vraie beauté vient des mélanges, des surprises et des différences. A son réveil, sous le vol des flamants migrateurs, l'enfant comprend que le monde est beau parce qu'il est multiple, fragile, et qu'il faut l'aimer tel qu'il est plutôt que vouloir tout transformer. A travers un texte fort et des illustrations poétiques, Stéphane Kiehl nous plonge dans la douceur du rêve et de l'émerveillement de la nature et les petites choses qui nous entourent.