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#Roman francophone

L'Homme après Marceau Miller

Marceau Miller

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Sur les rives du lac Léman, pendant près de vingt ans, Raphaël Aster a été le premier lecteur de Marceau Miller, l'écrivain à succès. Le seul à découvrir ses romans avant le monde entier. A la mort de l'auteur, Raphaël pense refermer ce chapitre de sa vie. Jusqu'au jour où il met la main sur les notes d'un mystérieux manuscrit. Une enquête laissée en suspens. Une mort qui ne ressemble pas à un accident. Une piste qui ramène Raphaël à l'année où son propre fils a disparu. Et si Marceau avait tout compris ? Et si quelqu'un avait tout fait pour que cette histoire ne voit jamais le jour ?

Par Marceau Miller
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Marceau Miller

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Littérature française

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L'Homme après Marceau Miller

Marceau Miller

Paru le 22/05/2026

400 pages

Editions de la Martinière

20,90 €

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Scannez le code barre 9791040126294
9791040126294
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