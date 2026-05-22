L'Homme après Marceau Miller

Sur les rives du lac Léman, pendant près de vingt ans, Raphaël Aster a été le premier lecteur de Marceau Miller, l'écrivain à succès. Le seul à découvrir ses romans avant le monde entier. A la mort de l'auteur, Raphaël pense refermer ce chapitre de sa vie. Jusqu'au jour où il met la main sur les notes d'un mystérieux manuscrit. Une enquête laissée en suspens. Une mort qui ne ressemble pas à un accident. Une piste qui ramène Raphaël à l'année où son propre fils a disparu. Et si Marceau avait tout compris ? Et si quelqu'un avait tout fait pour que cette histoire ne voit jamais le jour ?