La Légende du chaman

Tengis, un jeune Mongol qui vient de vivre une douloureuse peine de coeur, apprend par un ami la soudaine réapparition du plus grand esprit de l'île d'Olkhon du lac Baïkal, en Sibérie voisine. Il décide alors de quitter la Mongolie et d'aller voir par lui-même. Sur place, il fait la connaissance de Khagdai, vieux chaman bouriate qui semble lire dans la moindre de ses pensées, et de Regina, une Canadienne qui se rend régulièrement sur l'île dans le but d'écrire un livre sur les chamans. Incertain quant à son avenir et troublé par la puissance spirituelle des lieux, Tengis accepte de devenir l'assistant du chaman et commence à pénétrer les secrets du monde des esprits...