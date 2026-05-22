Une si belle histoire...

Seul rescapé d'une attaque de diligence, Eddie a bâti sa survie, puis sa fulgurante ascension sur une imposture : il a pris l'identité d'une morte en se faisant passer pour son neveu. Recueilli par le shérif, il a pris le contrôle de la ville, sans être très regardant sur les moyens employés. Cependant, son fragile équilibre est menacé par l'arrivée d'une jeune femme affirmant être sa cousine. "? Cousine ? " Betty, a compris la supercherie. Loin de vouloir le dénoncer, elle choisit de s'associer à lui. Devenus amants et complices, ils forment un duo parfaitement cynique. Lorsqu'une vieille femme, détentrice d'informations compromettantes, s'approche trop près de la vérité, ils orchestrent sa disparition en faisant accuser son mari. Le couple s'intéresse ensuite aux papiers conservés par la pseudo-tante d'Eddie : des titres au porteur et un acte de propriété concernant une ferme située dans la "? Vallée des serpents ? " . Sur place, ils découvrent que le terrain a perdu toute valeur depuis le détournement du tracé de la voie ferrée qui devait la traverser. Plutôt que de renoncer, Eddie et Betty élaborent un nouveau plan : remettre le projet ferroviaire d'origine sur pied, en manipulant hommes, décisions et intérêts économiques... Rien n'échappe à leur cupidité.