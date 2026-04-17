Le berceau des nations

A force de rechercher sa véritable mère, Avril aurait bien raison de se décourager, mais que nenni pour notre vaillant héros qui s'empare d'un codex du célèbre Copernic au nez et à la barbe des gardes suisses du Vatican. Puis il retrouve Sordi pour échanger le précieux livre contre la liberté d'Ariane. C'est alors que surgit le mystérieux cardinal Hippolyte de Médicis qui fait une incroyable révélation à Avril. Serait-ce là une nouvelle fausse piste ou bien le dénouement tant attendu ? Une chose est sûre, Avril va enfin connaître toute la vérité ! Un tome conclusif qui fait toute la lumière sur les origines du héros !