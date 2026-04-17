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Les Enfants d'Arès

Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat, Yoann Guillo

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Daemon Coeur-de-Marbre, demi-dieu et fils d'Arès, use désormais sa force colossale pour aider autrui. Mais la malédiction de Zeus, qui le contraint à inspirer gratitude et reconnaissance, continue de le hanter. Quand Thèbes est assiégée par une horde de barbares qui se surnomment "les Enfants d'Arès" , Daemon doit protéger la ville face à des ennemis qui partagent son sang mais pas ses scrupules. Aux côtés d'Eugenios, de Diomède et de Kallista, Daemon découvre un soutien fidèle qui l'aide à affronter les dangers et les trahisons qui se dressent sur son chemin...

Par Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat, Yoann Guillo
Chez Le Lombard

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Auteur

Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat, Yoann Guillo

Editeur

Le Lombard

Genre

Fantasy

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Les Enfants d'Arès

Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat, Yoann Guillo

Paru le 17/04/2026

56 pages

Le Lombard

16,45 €

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