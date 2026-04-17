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Kowloon Generic Romance Tome 11

Mayuzuki Jun

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Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond à Kowloon cet été. Reiko vit cette fin d'été à travers ses souvenirs du passé. Elle entrevoit enfin la vérité sur Kudô et sur Reiko B... "Même si je n'ai pas de passé, je veux devenir la version absolue de moi-même dans mon expérience répétée du quotidien. Et même si la tragédie m'attend au bout du chemin, du moment que l'avenir est celui que j'ai choisi, je ne regretterai rien. Je continuerai d'avancer même en découvrant la vérité sur les faits qui s'éclaircissent les uns après les autres". Découvrez cette romance idéaliste...

Par Mayuzuki Jun
Chez Dargaud

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Auteur

Mayuzuki Jun

Editeur

Dargaud

Genre

Seinen/Homme

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Kowloon Generic Romance Tome 11

Mayuzuki Jun

Paru le 17/04/2026

170 pages

Dargaud

8,10 €

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Scannez le code barre 9782505143345
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