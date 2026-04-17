Elle était, selon ses pairs, une chanteuse de grand talent. Originaire du Pays de Galles, Margaret Watts Hughes (1842-1907) est encore aujourd'hui reconnue comme une pionnière de l'art sonore, dont les expériences ont permis la création de motifs plus ou moins complexes, grâce aux résonances et aux vibrations de sons produits par la voix. A cet effet, elle est aussi l'inventeur de ce drôle d'instrument appelé l'eidophone, qui lui permettra de réaliser ces motifs et ces formes qu'elle classera bientôt en différents genres et espèces. La trouvaille, la mise en oeuvre et la réalisation de ces figures vocales doivent être regardées comme une prouesse de premier plan, une découverte immense, une oeuvre à part entière et la genèse d'un univers, d'autant (comme aimait le rappeler Margaret Watts Hughes) que la création de ces formes et figures par le son de la voix est peut-être aussi la clef même de la création du monde en ses formes et figures.