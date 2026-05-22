La fiancée du maître des portails Tome 3

Alors que le contrat de mariage entre Hana et Saku arrive à son terme, ce dernier, qui pour une raison mystérieuse commence à s'intéresser sincèrement à elle, décide de poursuivre leur relation de couple et prolonge leur contrat. Ses franches démonstrations d'affection commencent alors peu à peu à atteindre Hana... En parallèle, une affaire de vols d'objets maudits éclate, et comme si ça ne suffisait pas, des jumeaux issus d'un autre clan d'exorcistes viennent exiger de la jeune fille qu'elle divorce de Saku...