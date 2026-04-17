La gauche française et la question homosexuelle

Le 4 août 1982, la loi Forni "dépénalise" l'homosexualité et met fin à un demi-siècle de répressions pénales. Si les évènements de mai 1968 ont ébranlé quelques âmes, douze années (1970-1982) de luttes militantes ont été indispensables afin d'éveiller la gauche au sujet de la question homosexuelle. D'un silence de plomb, d'une absence totale de pensée politique à l'égard de la question homosexuelle, naissent les premiers signes d'une ouverture au milieu de la décennie. Le Parti socialiste et le Parti communiste français souhaitent prendre le contre-pied d'une droite réactionnaire. A la suite de débats houleux (pornographie, pédophilie, viol, etc.), le parti de François Mitterrand s'inscrit en tête de liste lorsque celui de Georges Marchais piétine, victime de ses traditions, de ses scandales, de son entêtement. Sans devenir un adversaire farouche, il fait la part belle au PS qui porte la question homosexuelle au Parlement tout en s'inscrivant comme le destinataire privilégié du monde associatif. Comment la gauche est-elle parvenue à intégrer l'homosexualité à son agenda politique et enterrer un des derniers vestiges juridiques de la France de Vichy ? Cet ouvrage retrace ces douze années fondamentales pour l'homosexualité française, mais aussi pour la gauche française qui, au travers de cette question, a associé son nom avec la défense des minorités.