Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La gauche française et la question homosexuelle

Quentin Sciarra

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le 4 août 1982, la loi Forni "dépénalise" l'homosexualité et met fin à un demi-siècle de répressions pénales. Si les évènements de mai 1968 ont ébranlé quelques âmes, douze années (1970-1982) de luttes militantes ont été indispensables afin d'éveiller la gauche au sujet de la question homosexuelle. D'un silence de plomb, d'une absence totale de pensée politique à l'égard de la question homosexuelle, naissent les premiers signes d'une ouverture au milieu de la décennie. Le Parti socialiste et le Parti communiste français souhaitent prendre le contre-pied d'une droite réactionnaire. A la suite de débats houleux (pornographie, pédophilie, viol, etc.), le parti de François Mitterrand s'inscrit en tête de liste lorsque celui de Georges Marchais piétine, victime de ses traditions, de ses scandales, de son entêtement. Sans devenir un adversaire farouche, il fait la part belle au PS qui porte la question homosexuelle au Parlement tout en s'inscrivant comme le destinataire privilégié du monde associatif. Comment la gauche est-elle parvenue à intégrer l'homosexualité à son agenda politique et enterrer un des derniers vestiges juridiques de la France de Vichy ? Cet ouvrage retrace ces douze années fondamentales pour l'homosexualité française, mais aussi pour la gauche française qui, au travers de cette question, a associé son nom avec la défense des minorités.

Par Quentin Sciarra
Chez Editions Le Bord de l'eau

|

Auteur

Quentin Sciarra

Editeur

Editions Le Bord de l'eau

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La gauche française et la question homosexuelle par Quentin Sciarra

Commenter ce livre

 

La gauche française et la question homosexuelle

Quentin Sciarra

Paru le 17/04/2026

201 pages

Editions Le Bord de l'eau

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385192501
9782385192501
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.