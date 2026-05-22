Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le petit livre de la météo

Adam Scaife

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un petit livre fait de grands savoirs ! Savez-vous que la troposphère est la couche de l'atmosphère dans laquelle nous vivons et que l'air y tourbillonne en permanence ? Que les nuages sont classés selon leur forme et l'altitude à laquelle ils se trouvent ? Que les ouragans ne tournent pas dans le même sens selon l'hémisphère où ils se forment ? Maintenant oui ! Le Petit Livre de la météo vous apprendra tout de la météo et du climat. Conçu et rédigé par un expert, ce livre illustré explore en détail bien des aspects : vents, nuages, pluies, phénomènes extrêmes, prévisions météo, évolution climatique, etc. Il évoque aussi des anecdotes issues de mythes et légendes ainsi que des faits historiques marquants liés à des conditions climatiques particulières. Un livre de référence à toujours avoir dans sa poche !

Par Adam Scaife
Chez Delachaux et Niestlé

|

Auteur

Adam Scaife

Editeur

Delachaux et Niestlé

Genre

Météorologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le petit livre de la météo par Adam Scaife

Commenter ce livre

 

Le petit livre de la météo

Adam Scaife trad. Denis Richard

Paru le 29/05/2026

160 pages

Delachaux et Niestlé

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782603031926
9782603031926
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.