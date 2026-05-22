Un petit livre fait de grands savoirs ! Savez-vous que la troposphère est la couche de l'atmosphère dans laquelle nous vivons et que l'air y tourbillonne en permanence ? Que les nuages sont classés selon leur forme et l'altitude à laquelle ils se trouvent ? Que les ouragans ne tournent pas dans le même sens selon l'hémisphère où ils se forment ? Maintenant oui ! Le Petit Livre de la météo vous apprendra tout de la météo et du climat. Conçu et rédigé par un expert, ce livre illustré explore en détail bien des aspects : vents, nuages, pluies, phénomènes extrêmes, prévisions météo, évolution climatique, etc. Il évoque aussi des anecdotes issues de mythes et légendes ainsi que des faits historiques marquants liés à des conditions climatiques particulières. Un livre de référence à toujours avoir dans sa poche !