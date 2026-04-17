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Black Sabbath

Nicolas Merrien

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Fondé en 1968, Black Sabbath a changé l'histoire du rock. Leur deuxième album Paranoid est considéré comme une des pierres angulaires du heavy metal. Issus du milieu prolétaire de Birmingham, Ozzy Osbourne, T ony Iommi, Geezer Burler et Bill Ward ont redessiné le visage du heavy rock, compensant des qualités techniques limitées par une approche stylistique radicale. L'auteur revient sur les quarante-sept années de carrière de cette formation réputée sulfureuse qui, outre le metal, a influencé le grunge et le stoner. Il analyse la genèse et la discographie du groupe d'origine puis brosse la trajectoire d'un projet qui, gangrené par la drogue et au gré d'incessants changements d'effectif, a terni sa propre image, avant d'opérer un retour en grâce au cours des dix dernières années.

Par Nicolas Merrien
Chez Le mot et le reste

|

Auteur

Nicolas Merrien

Editeur

Le mot et le reste

Genre

Rock

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Black Sabbath

Nicolas Merrien

Paru le 17/04/2026

288 pages

Le mot et le reste

23,00 €

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Scannez le code barre 9782384318629
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