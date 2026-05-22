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Un prince des peintres de cour

Walter Pater

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C'est là très certainement l'un des plus beaux portraits que l'on puisse connaître du peintre Antoine Watteau. Celui-ci ne se compose pas de de formes et de couleurs appliquées sur une toile. Il s'agit cette fois d'une question de mots, ceux du journal intime d'une jeune femme de Valenciennes, ville natale de Watteau, au fil duquel nous est dépeint le parcours de l'artiste, depuis ses premiers pas dans le monde de l'art jusqu'à son heure dernière. Publié en 1885 dans le Macmillan's Magazine, ce texte appartient à ces portraits imaginaires signés Walter Pater, historien d'art et critique littéraire, enseignant à l'Université d'Oxford. Un portrait subtil, raffiné, qui ne se veut pas oeuvre d'érudition, mais qui laisse toute la place au rapport sensible, en nous offrant élégamment, de manière savoureuse, un moyen de nous tenir au plus près de l'oeuvre et de l'existence du peintre d'exception que fut Antoine Watteau.

Par Walter Pater
Chez Editions Marguerite Waknine

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Auteur

Walter Pater

Editeur

Editions Marguerite Waknine

Genre

Histoire de la peinture

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Un prince des peintres de cour

Walter Pater trad. Philippe Neel

Paru le 22/05/2026

52 pages

Editions Marguerite Waknine

10,00 €

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