Keith Johnstone est une des rares figures mondialement reconnues en improvisation théâtrale. Au cours de sa carrière, il a créé des techniques d'improvisation qui encouragent la spontanéité et la capacité des comédiens à raconter des histoires. Il a aussi inventé plus formes de spectacles : "Theatresports", "Micetro", "Gorilla Theatre" et Life Game". Son livre Impro, devenu un ouvrage de référence sur les concepts et le travail de l'improvisation théâtrale pour le comédien, est aujourd'hui enfin disponible pour le monde du théâtre francophone. Il expose les différentes théories et techniques que Johnstone a trouvées les plus utiles et les plus stimulantes. Le résultat constitue à la fois un recueil d'idées et une exploration fascinante de la nature et de la créativité spontanée.