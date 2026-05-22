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Derrière le soleil

Julien Gobled

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Ce qui frappe dans les images de Julien Gobled c'est le mystère. Qu'est-on en train de voir ? Pourquoi ces images sont-elles si belles, si existantes ? Comment font-elles à ce point appel à notre mémoire ? Comment sont-elles si fortes tout en étant si fragiles ? Au départ il y a des images à l'esthétique datée, glanées sur le web, part d'une mémoire visuelle commune. Ces images deviennent alors un terrain de recherche, une "matière servant à construire" . Comme s'il s'agissait d'en extraire une substance essentielle Julien Gobled les manipule à l'infini. S'émancipant de l'étroitesse de la pensée régie par la raison, il filtre, efface, recompose, sans contrôle, ni retenue, avec comme seul guide une quête effrénée de l'émotion picturale. En résulte un ensemble aussi dissonant que cohérent. Sans doute est-ce l'irrationnel, moteur commun à la source de toutes ces images, qui les lie et nous touche au plus profond. Sylvia Tournerie

Par Julien Gobled
Chez Fidèle Editions

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Auteur

Julien Gobled

Editeur

Fidèle Editions

Genre

Monographies

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Derrière le soleil

Julien Gobled

Paru le 22/05/2026

196 pages

Fidèle Editions

28,00 €

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