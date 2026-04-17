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Ao & Midori

Roji Akira

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Ao Hayama, un génie aussi bien en études qu'en sport, est amoureux de Midori Yamamura. C'est visible , son regard s'illumine à chaque fois qu'il pose les yeux sur lui, à tel point que Yamamura, qui le surnomme " le bébé ", se rend compte de ses sentiments presque immédiatement. Lui-même ne sait pas trop ce qu'il désire, à part une certitude ancrée en lui : il ne veut pas voir Hayama sortir de sa vie. Pendant de nombreuses années, il s'interroge sur ce qu'il ressent, incapable d'en parler à qui que ce soit... Heureusement, Hayama, fou amoureux de lui, est prêt à l'attendre aussi longtemps qu'il le faudra.

Par Roji Akira
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Roji Akira

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Ao & Midori

Roji Akira

Paru le 17/04/2026

176 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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