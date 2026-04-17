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Au service de dieu

Saori Nobana

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Eriya Sago a trouvé Dieu : Wataru Ukitsu, président et héritier de la tentaculaire société Hekijô, dont il est l'assistant et secrétaire personnel. Depuis que ce dernier l'a sauvé d'une agression dix ans plus tôt, Sago s'est juré de se dévouer corps et âme pour lui. Mais... personne ne doit savoir qu'il en est amoureux !! Pouvoir assister M. Ukitsu au quotidien lui suffit amplement et il ne faudrait pas que cela change... jusqu'au jour où le jeune directeur finit par le percer à jour ! Intrigué, M. Ukitsu, pourtant hermétique aux sentiments amoureux, lui formule une demande des plus inattendues : sortir avec lui pour l'aider à comprendre l'amour ! Sago devient alors son " petit ami d'essai " pour l'aider à approfondir ses connaissances... Une romance haletante entre un président d'entreprise et son assistant dévoué !

Par Saori Nobana
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Saori Nobana

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Au service de dieu

Saori Nobana

Paru le 17/04/2026

224 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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