Au service de dieu

Eriya Sago a trouvé Dieu : Wataru Ukitsu, président et héritier de la tentaculaire société Hekijô, dont il est l'assistant et secrétaire personnel. Depuis que ce dernier l'a sauvé d'une agression dix ans plus tôt, Sago s'est juré de se dévouer corps et âme pour lui. Mais... personne ne doit savoir qu'il en est amoureux !! Pouvoir assister M. Ukitsu au quotidien lui suffit amplement et il ne faudrait pas que cela change... jusqu'au jour où le jeune directeur finit par le percer à jour ! Intrigué, M. Ukitsu, pourtant hermétique aux sentiments amoureux, lui formule une demande des plus inattendues : sortir avec lui pour l'aider à comprendre l'amour ! Sago devient alors son " petit ami d'essai " pour l'aider à approfondir ses connaissances... Une romance haletante entre un président d'entreprise et son assistant dévoué !