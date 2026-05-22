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Rock, pop & cinéma

Boris Ryczek

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Dès l'époque du muet, le cinéma est projeté en musique. Avec le film sonore, celle-ci se mue en bande originale et fait partie intégrante de l'oeuvre, influençant son rythme, sa symbolique, son expressivité. Dans les années 1950, la musique rock apparaît. Des ponts se créent entre les aspirations d'une jeunesse qu'elle cherche à incarner et les récits cinématographiques. Peu à peu, les bandes originales intègrent l'électricité, l'électronique, s'enrichissent de morceaux pop, soul, funk, disco, punk, metal, hip-hop ou techno, interagissant avec le propos visuel et narratif des films. Ce livre retrace cette évolution en examinant - à travers cent films sortis des années 1950 à nos jours - différentes modalités de rencontre entre la pop au sens large et le cinéma : comédies musicales, documentaires, biopics ou fictions de genres divers, tous dotés d'une BO remarquable.

Par Boris Ryczek
Chez Le mot et le reste

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Auteur

Boris Ryczek

Editeur

Le mot et le reste

Genre

Histoire de la musique

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Rock, pop & cinéma

Boris Ryczek

Paru le 22/05/2026

304 pages

Le mot et le reste

26,00 €

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Scannez le code barre 9782384318988
9782384318988
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