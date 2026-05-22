Rock, pop & cinéma

Dès l'époque du muet, le cinéma est projeté en musique. Avec le film sonore, celle-ci se mue en bande originale et fait partie intégrante de l'oeuvre, influençant son rythme, sa symbolique, son expressivité. Dans les années 1950, la musique rock apparaît. Des ponts se créent entre les aspirations d'une jeunesse qu'elle cherche à incarner et les récits cinématographiques. Peu à peu, les bandes originales intègrent l'électricité, l'électronique, s'enrichissent de morceaux pop, soul, funk, disco, punk, metal, hip-hop ou techno, interagissant avec le propos visuel et narratif des films. Ce livre retrace cette évolution en examinant - à travers cent films sortis des années 1950 à nos jours - différentes modalités de rencontre entre la pop au sens large et le cinéma : comédies musicales, documentaires, biopics ou fictions de genres divers, tous dotés d'une BO remarquable.