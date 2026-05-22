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Pad aimanté calendrier hebdomadaire

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Gardez une vision claire de votre semaine avec un agenda pratique et complet, pensé pour simplifier le quotidien. - Une page par semaine sur 16 mois avec de grandes cases pour noter rendez-vous, tâches et activités - Un bloc de listes de courses détachables pour ne rien oublier - Un aimant puissant pour une fixation stable sur le réfrigérateur Un format malin pour avoir tout sous la main, en un seul coup d'oeil ! Calendrier hebdomadaire 16 mois de septembre 2026 à décembre 2027

Par Editions 365
Chez Editions 365

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Auteur

Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

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Pad aimanté calendrier hebdomadaire

Editions 365

Paru le 22/05/2026

70 pages

Editions 365

8,99 €

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