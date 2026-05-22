Pad aimanté calendrier hebdomadaire

Gardez une vision claire de votre semaine avec un agenda pratique et complet, pensé pour simplifier le quotidien. - Une page par semaine sur 16 mois avec de grandes cases pour noter rendez-vous, tâches et activités - Un bloc de listes de courses détachables pour ne rien oublier - Un aimant puissant pour une fixation stable sur le réfrigérateur Un format malin pour avoir tout sous la main, en un seul coup d'oeil ! Calendrier hebdomadaire 16 mois de septembre 2026 à décembre 2027