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Rebuild the World Tome 13

Kirihito Ayamura, Nahuse

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Katsuya vient d'être désigné pour devenir capitaine d'une équipe de chasseurs, mais les récentes faiblesses dont il a fait montre et son incapacité à sauver des membres de son équipe lui font douter du bien-fondé de cette décision. Akira, quant à lui, est parti chasser avec toute une équipe un monstre faisant la taille d'un immeuble de trois étages dont la tête est mise à prix 800 millions d'aurums ! A ses côtés, il rencontre Togami, qui se vante d'être de rang 27 alors qu'Akira n'est que de rang 21...

Par Kirihito Ayamura, Nahuse
Chez Véga

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Auteur

Kirihito Ayamura, Nahuse

Editeur

Véga

Genre

Shonen/garçon

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Rebuild the World Tome 13

Kirihito Ayamura, Nahuse trad. François Boulanger

Paru le 17/04/2026

194 pages

Véga

8,35 €

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