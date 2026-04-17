Rebuild the World Tome 13

Katsuya vient d'être désigné pour devenir capitaine d'une équipe de chasseurs, mais les récentes faiblesses dont il a fait montre et son incapacité à sauver des membres de son équipe lui font douter du bien-fondé de cette décision. Akira, quant à lui, est parti chasser avec toute une équipe un monstre faisant la taille d'un immeuble de trois étages dont la tête est mise à prix 800 millions d'aurums ! A ses côtés, il rencontre Togami, qui se vante d'être de rang 27 alors qu'Akira n'est que de rang 21...