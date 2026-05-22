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Pad aimanté tout-en-un

Editions 365

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Découvrez dans la collection Les indispensables by Mémoniak pour une organisation immédiate et simple : le pad mensuel aimanté tout en un Planifiez votre année avec une grande page par mois et de grandes cases pour tout noter sur 16 mois de Septembre 2026 à Décembre 2027 + 1 bloc de liste de courses détachable + 2 blocs de post-it de deux couleurs différentes + les menus de la semaine à remplir au Velléda : à effacer la semaine suivante ! + 1 espace à remplir au Velléda "ne pas oublier" + 1 feutre Velléda offert + 2 gros aimants super solides pour aimanté son bloc au frigo Le tout pour un prix de 16, 99 ? Le savoir-faire Mémoniak des Editions 365 Calendrier mensuel aimanté, 16 mois, septembre 2026 à décembre 2027

Par Editions 365
Chez Editions 365

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Auteur

Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

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Pad aimanté tout-en-un

Editions 365

Paru le 22/05/2026

32 pages

Editions 365

16,99 €

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