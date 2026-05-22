Pad aimanté tout-en-un

Découvrez dans la collection Les indispensables by Mémoniak pour une organisation immédiate et simple : le pad mensuel aimanté tout en un Planifiez votre année avec une grande page par mois et de grandes cases pour tout noter sur 16 mois de Septembre 2026 à Décembre 2027 + 1 bloc de liste de courses détachable + 2 blocs de post-it de deux couleurs différentes + les menus de la semaine à remplir au Velléda : à effacer la semaine suivante ! + 1 espace à remplir au Velléda "ne pas oublier" + 1 feutre Velléda offert + 2 gros aimants super solides pour aimanté son bloc au frigo Le tout pour un prix de 16, 99 ? Le savoir-faire Mémoniak des Editions 365 Calendrier mensuel aimanté, 16 mois, septembre 2026 à décembre 2027