Tu préfères quoi ?

Tu préfères être tellement gros que tout le monde a peur de toi ou tellement petit que personne ne te remarque ? Tu préfères dormir la tête en bas ou avec un oeil ouvert ? Tu préfères manger des pierres ou ne jamais boire ? Ce livre-jeu propose de découvrir des animaux à partir de certaines de leurs caractéristiques. Avec un souci du réalisme saisissant, Marine Giacomi renouvelle la tradition du dessin naturaliste. Elle a su mettre en image avec beaucoup d'humour les devinettes malicieuses d'Audrey Suau.