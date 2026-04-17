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Tu préfères quoi ?

Marine Giacomi, Audrey Suau

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Tu préfères être tellement gros que tout le monde a peur de toi ou tellement petit que personne ne te remarque ? Tu préfères dormir la tête en bas ou avec un oeil ouvert ? Tu préfères manger des pierres ou ne jamais boire ? Ce livre-jeu propose de découvrir des animaux à partir de certaines de leurs caractéristiques. Avec un souci du réalisme saisissant, Marine Giacomi renouvelle la tradition du dessin naturaliste. Elle a su mettre en image avec beaucoup d'humour les devinettes malicieuses d'Audrey Suau.

Par Marine Giacomi, Audrey Suau
Chez L'Atelier du Poisson Soluble

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Auteur

Marine Giacomi, Audrey Suau

Editeur

L'Atelier du Poisson Soluble

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Tu préfères quoi ?

Marine Giacomi, Audrey Suau

Paru le 17/04/2026

40 pages

L'Atelier du Poisson Soluble

21,00 €

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Scannez le code barre 9782358712026
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