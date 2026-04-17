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Les mots justes

Iris Salva

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Aujourd'hui, les jeunes sont confrontés très tôt à des images et des informations souvent inadaptées sur la sexualité, issues des réseaux sociaux, des médias ou de leur entourage. Dans ce contexte, les parents jouent plus que jamais un rôle essentiel : devenir une présence fiable, rassurante et accessible. Pourtant, beaucoup se sentent démunis, craignant de mal s'y prendre ou de ne pas trouver les mots justes. Ce guide accompagne les parents pas à pas. Il leur donne les outils pour instaurer un dialogue familial ouvert, apaisé et positif, en respectant l'âge, la maturité et la curiosité naturelle de chaque enfant. C'est une invitation à lever les tabous et à offrir, de la naissance jusqu'à 18 ans, un chemin clair et sécurisant vers une compréhension saine de soi, des autres et des relations humaines.

Par Iris Salva
Chez Mango Editions

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Auteur

Iris Salva

Editeur

Mango Editions

Genre

Education sexuelle

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Les mots justes

Iris Salva

Paru le 17/04/2026

160 pages

Mango Editions

17,95 €

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