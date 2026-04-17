Le Carnaval

Dans ce 5e tome des aventures de "Monsieur Blaireau et Madame Renarde", Brigitte Luciani et Eve Tharlet nous invitent à partager le quotidien de cette drôle de famille qui prépare l'arrivée du printemps. Ce 5e épisode de "Monsieur Blaireau et Madame Renarde" annonce la fin de l'hiver. Il est grand temps de sortir du terrier et de refaire des provisions, d'autant que les parents de Madame Renarde sont sur le point d'arriver. Enfin, Roussette va rencontrer son papy et sa mamy ! "Monsieur Blaireau et Madame Renarde", une bande dessinée pleine de charme destinée aux enfants dès l'âge de 5 ans. Chaque tome de la série sera dorénavant proposé à partir de 2026 en version souple à plus petit format (195 x 260) avec un bonus de huit pages supplémentaires (jeux, cahier didactique...). Le tout à petit prix !