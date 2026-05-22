Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Poèmes de la nuit et du brouillard

Jean Cayrol

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Déporté dans un camp de concentration, Jean Cayrol y écrit de la poésie en cachette - un témoignage qui s'érige comme un rempart face à l'anéantissement. 1943. Enfermé dans le camp de Mauthausen-Gusen, Jean Cayrol écrit des poèmes en cachette. Là, dans le froid, la faim et l'abandon, seul demeure l'élan créateur - comme une joie - car seuls les mots disent les rêves du poète, ses visions, sa mémoire et sa foi, dans l'ineffable sourire de sa pauvreté et de sa plainte. Jean Cayrol (1910-2005) est poète, romancier, éditeur et cinéaste. Résistant de la première heure, il est arrêté en 1942 et déporté au camp de Mauthausen-Gusen. Il est lauréat du prix Renaudot en 1947 pour son roman Je vivrai l'amour des autres et reçoit en 1984 le Grand Prix national des lettres. En 1956, il écrit le commentaire du film Nuit et Brouillard d'Alain Resnais, inspiré de son recueil Poèmes de la nuit et du brouillard.

Par Jean Cayrol
Chez Points

|

Auteur

Jean Cayrol

Editeur

Points

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Poèmes de la nuit et du brouillard par Jean Cayrol

Commenter ce livre

 

Poèmes de la nuit et du brouillard

Jean Cayrol

Paru le 22/05/2026

208 pages

Points

10,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041430437
9791041430437
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.