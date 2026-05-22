Déporté dans un camp de concentration, Jean Cayrol y écrit de la poésie en cachette - un témoignage qui s'érige comme un rempart face à l'anéantissement. 1943. Enfermé dans le camp de Mauthausen-Gusen, Jean Cayrol écrit des poèmes en cachette. Là, dans le froid, la faim et l'abandon, seul demeure l'élan créateur - comme une joie - car seuls les mots disent les rêves du poète, ses visions, sa mémoire et sa foi, dans l'ineffable sourire de sa pauvreté et de sa plainte. Jean Cayrol (1910-2005) est poète, romancier, éditeur et cinéaste. Résistant de la première heure, il est arrêté en 1942 et déporté au camp de Mauthausen-Gusen. Il est lauréat du prix Renaudot en 1947 pour son roman Je vivrai l'amour des autres et reçoit en 1984 le Grand Prix national des lettres. En 1956, il écrit le commentaire du film Nuit et Brouillard d'Alain Resnais, inspiré de son recueil Poèmes de la nuit et du brouillard.