Le livre majeur de l'un des plus grands maîtres spirituels du XXe siècle. Le courage d'avoir peur Quelle est cette peur qui nous tenaille ? Cette peur de s'abandonner à la Providence, de s'effacer, de s'oublier, de renoncer à une liberté illusoire ? C'est pourtant à ce grand saut dans la foi que nous invite le père Marie-Dominique Molinié. Prédicateur atypique, il nous livre ici le secret du salut : celui-ci ne peut s'obtenir qu'en acceptant d'être dérouté, de lâcher prise, d'oublier ses peurs et de se laisser guider par le Christ. Il est de ceux qui nous font prendre conscience que nous n'avons pas d'autre issue que l'adoration ou le désespoir. Encore faut-il éprouver le courage d'avoir peur. Le secret du salut est terriblement simple. Sa simplicité fait peur car elle prend à rebours nos habitudes et nos angoisses. Le salut est là, à notre portée, incroyablement doux et humble. Son nom n'est pas celui d'une théorie ou d'une recette, mais celui du Sauveur. Le Christ apporte la paix à celui qui a le courage de s'abandonner à sa miséricorde. Marie-Dominique Molinié (1918-2002) Dominicain, théologien et prédicateur de talent, il est l'auteur de nombreux ouvrages de spiritualité et de théologie.