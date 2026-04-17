Savoie, Mont Blanc

Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Lac d'Annecy, Col du Galibier, Massif de la Vanoise... - Les coups de coeur : Oser le Pas dans le vide à l'aiguille du Midi ; Affronter la légendaire piste noire Robert Blanc, sur le domaine skiable des Arcs ; S'évader le temps d'un raid en traîneau à chiens... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : Loisirs nautiques sur le lac du Bourget ; Spectacles des Aigles du Léman ; Randonnée familiale dans le massif de la Vanoise... - Des suggestions d'itinéraires : Vallée de Chamonix-Mont-Blanc en 3 jours ; La Route des Grandes Alpes en 5 jours ; Le tour du lac d'Annecy en 2 étapes à vélo... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition. Pensez à utilisez en complément notre Carte Régional Rhône-Alpes n°523. MICHELIN vous G uide V ert la France de vos rêves !