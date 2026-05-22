Quand la terre était plate

Dans ce texte bouleversant, aussi tendre que cruel, Jean-Claude Grumberg part en quête de sa propre enfance, sur les traces de sa mère. Comment écrire quand les protagonistes d'un récit ont disparu ? Jean-Claude Grumberg rassemble son absence de souvenirs, les rares histoires racontées par Suzanne, sa mère, et les récits parcellaires arrachés à Maxime, son frère aîné. En revenant sur la vie de Suzanne, née à Paris en 1907 de parents originaires de Brody en Galicie (aujourd'hui en Ukraine), ce sont deux guerres mondiales et un siècle de soupçons, d'expulsions, d'exils et de pogroms qu'il retrace. C'est le portrait d'une femme qui élève seule ses fils lorsqu'elle comprend que leur père, Zacharie, ne reviendra pas d' "on ne sait où" . "L'écrivain et dramaturge rend un magnifique hommage à sa mère, non sans humour ni remords". LE MONDE Jean-Claude Grumberg est auteur dramatique, scénariste (avec Truffaut, Costa-Gavras, etc.) et écrivain. Il a publié au Seuil, dans "La Librairie du XXIe siècle" , Mon père. Inventaire, Pleurnichard, La Plus Précieuse des marchandises (prix spécial du jury du Prix des libraires, Prix des lecteurs de L'Express/BFM TV, lauréat de Paris du Prix littéraire des lycéens de la région Ile-de-France, et adapté au cinéma par Michel Hazanavicius), Jacqueline Jacqueline (prix littéraire Le Monde) et De Pitchik à Pitchouk.