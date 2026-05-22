Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Quand la terre était plate

Jean-Claude Grumberg

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ce texte bouleversant, aussi tendre que cruel, Jean-Claude Grumberg part en quête de sa propre enfance, sur les traces de sa mère. Comment écrire quand les protagonistes d'un récit ont disparu ? Jean-Claude Grumberg rassemble son absence de souvenirs, les rares histoires racontées par Suzanne, sa mère, et les récits parcellaires arrachés à Maxime, son frère aîné. En revenant sur la vie de Suzanne, née à Paris en 1907 de parents originaires de Brody en Galicie (aujourd'hui en Ukraine), ce sont deux guerres mondiales et un siècle de soupçons, d'expulsions, d'exils et de pogroms qu'il retrace. C'est le portrait d'une femme qui élève seule ses fils lorsqu'elle comprend que leur père, Zacharie, ne reviendra pas d' "on ne sait où" . "L'écrivain et dramaturge rend un magnifique hommage à sa mère, non sans humour ni remords". LE MONDE Jean-Claude Grumberg est auteur dramatique, scénariste (avec Truffaut, Costa-Gavras, etc.) et écrivain. Il a publié au Seuil, dans "La Librairie du XXIe siècle" , Mon père. Inventaire, Pleurnichard, La Plus Précieuse des marchandises (prix spécial du jury du Prix des libraires, Prix des lecteurs de L'Express/BFM TV, lauréat de Paris du Prix littéraire des lycéens de la région Ile-de-France, et adapté au cinéma par Michel Hazanavicius), Jacqueline Jacqueline (prix littéraire Le Monde) et De Pitchik à Pitchouk.

Par Jean-Claude Grumberg
Chez Points

|

Auteur

Jean-Claude Grumberg

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Quand la terre était plate par Jean-Claude Grumberg

Commenter ce livre

 

Quand la terre était plate

Jean-Claude Grumberg

Paru le 22/05/2026

144 pages

Points

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041426966
9791041426966
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.