Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Bulgarie

Michelin, Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De Sofia et le nord du Balkan à la côte de la mer Noir, de la Thrace à la vallée du Danube et aux veilles capitales... Avec le Guide Vert Bulgarie, vous avez tous les atouts en main pour explorer le pays ! Laissez-vous emporter par les itinéraires proposés dans le guide et choisissez les sites touristiques à visiter, que vous repérez par des étoiles : * intéressant, ** mérite un détour, *** vaut le voyage. Une large sélection d'adresses vous aidera à faire votre choix d'hôtels, de restaurants, de bars ou de boutiques en fonction de vos envies et de votre budget. Plongez au coeur de la Bulgarie grâce au descriptif culturel complet et détaillé du guide Vert et aux rubriques Art et architecture, Paysages et nature, Histoire et A la rencontre des Bulgares. Retrouvez également les différentes activités à faire en famille. Sur place, déplacez-vous facilement grâce à la précision des cartes et plans Michelin inclus dans le guide Vert Bulgarie. Le guide Vert, le guide qui emmène les curieux plus loin !

Par Michelin, Xxx
Chez Michelin

|

Auteur

Michelin, Xxx

Editeur

Michelin

Genre

Bulgarie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bulgarie par Michelin, Xxx

Commenter ce livre

 

Bulgarie

Michelin, Xxx

Paru le 17/04/2026

456 pages

Michelin

22,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782067271104
9782067271104
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.