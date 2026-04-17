De Sofia et le nord du Balkan à la côte de la mer Noir, de la Thrace à la vallée du Danube et aux veilles capitales... Avec le Guide Vert Bulgarie, vous avez tous les atouts en main pour explorer le pays ! Laissez-vous emporter par les itinéraires proposés dans le guide et choisissez les sites touristiques à visiter, que vous repérez par des étoiles : * intéressant, ** mérite un détour, *** vaut le voyage. Une large sélection d'adresses vous aidera à faire votre choix d'hôtels, de restaurants, de bars ou de boutiques en fonction de vos envies et de votre budget. Plongez au coeur de la Bulgarie grâce au descriptif culturel complet et détaillé du guide Vert et aux rubriques Art et architecture, Paysages et nature, Histoire et A la rencontre des Bulgares. Retrouvez également les différentes activités à faire en famille. Sur place, déplacez-vous facilement grâce à la précision des cartes et plans Michelin inclus dans le guide Vert Bulgarie. Le guide Vert, le guide qui emmène les curieux plus loin !