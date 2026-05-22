Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

World Press Photo

World Press Photo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis plus de 70 ans, le World Press Photo célèbre l'excellence du photojournalisme et de la photographie documentaire. Ce livre réunit les images les plus marquantes de l'édition 2026 parmi 57 376 photographies proposées par 3 747 photographes issus de 141 pays. Découvrez les reportages qui ont marqué l'actualité comme ceux qui sont passés inaperçus, embrassez des points de vue inédits, partagez des histoires intimes aux résonnances universelles. Car, entre conflits et crises, résistance et résilience, rituels secrets et instants de grâce, chaque photographie raconte une part de notre humanité.

Par World Press Photo
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

World Press Photo

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Thèmes photo

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur World Press Photo par World Press Photo

Commenter ce livre

 

World Press Photo

World Press Photo

Paru le 29/05/2026

240 pages

Editions de la Martinière

32,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040127024
9791040127024
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.