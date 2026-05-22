Depuis plus de 70 ans, le World Press Photo célèbre l'excellence du photojournalisme et de la photographie documentaire. Ce livre réunit les images les plus marquantes de l'édition 2026 parmi 57 376 photographies proposées par 3 747 photographes issus de 141 pays. Découvrez les reportages qui ont marqué l'actualité comme ceux qui sont passés inaperçus, embrassez des points de vue inédits, partagez des histoires intimes aux résonnances universelles. Car, entre conflits et crises, résistance et résilience, rituels secrets et instants de grâce, chaque photographie raconte une part de notre humanité.