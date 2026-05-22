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Ikat

Catherine Legrand

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La styliste Catherine Legrand vous invite à découvrir un procédé de teinture et de tissage aussi méconnu que fascinant : l'ikat. De l'Inde au Japon, du Guatemala à Majorque, du Mexique à l'Ouzbékistan, découvrez des ikats aux allures variées, rencontrez les artisans du monde entier et partagez un savoir-faire ancestral. Entre récit de voyage et histoire du textile, une enquête sur "l'art de nouer les nuages" ou comment les motifs des étoffes naissent de l'alliance de la rigueur et de l'imprévu, de la précision et du flou.

Par Catherine Legrand
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Catherine Legrand

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Mode

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Ikat

Catherine Legrand

Paru le 22/05/2026

240 pages

Editions de la Martinière

39,00 €

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