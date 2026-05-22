Les parcours de golf sont des lieux d'exception, souvent insoupçonnés. Parfaitement intégrés à la nature, ils se sont transformés au fil des siècles, d'espaces de jeu en véritables chefs-d'oeuvre paysagers. Le journaliste Frank Hopkinson et les photographes David Cannon et Gary Lisbon, nous invitent à découvrir 70 parcours désormais légendaires, aux quatre coins du monde. Chaque terrain dévoile son identité propre : un mélange d'histoire, de topographie et d'esthétique, promettant une nouvelle découverte à chaque visite. Du golf d'Etretat, perché sur les célèbres falaises, à Arrowhead dans le Colorado et son décor grandiose de rochers de grès rouge, en passant par Pine Valley Golf Club au New Jersey, considéré comme le parcours le plus difficile au monde, ce livre met en lumière des lieux où dialoguent à la perfection golf et nature. Le livre idéal pour les amateurs de golf, de grands espaces et de nature.