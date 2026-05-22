Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Golf

Frank Hopkinson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les parcours de golf sont des lieux d'exception, souvent insoupçonnés. Parfaitement intégrés à la nature, ils se sont transformés au fil des siècles, d'espaces de jeu en véritables chefs-d'oeuvre paysagers. Le journaliste Frank Hopkinson et les photographes David Cannon et Gary Lisbon, nous invitent à découvrir 70 parcours désormais légendaires, aux quatre coins du monde. Chaque terrain dévoile son identité propre : un mélange d'histoire, de topographie et d'esthétique, promettant une nouvelle découverte à chaque visite. Du golf d'Etretat, perché sur les célèbres falaises, à Arrowhead dans le Colorado et son décor grandiose de rochers de grès rouge, en passant par Pine Valley Golf Club au New Jersey, considéré comme le parcours le plus difficile au monde, ce livre met en lumière des lieux où dialoguent à la perfection golf et nature. Le livre idéal pour les amateurs de golf, de grands espaces et de nature.

Par Frank Hopkinson
Chez Editions de l'Imprévu

|

Auteur

Frank Hopkinson

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Golf

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Golf par Frank Hopkinson

Commenter ce livre

 

Golf

Frank Hopkinson

Paru le 29/05/2026

240 pages

Editions de l'Imprévu

39,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791029511394
9791029511394
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.