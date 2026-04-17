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#Roman francophone

Pluie et vent sur Télumée Miracle

Simone Schwarz-Bart

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Télumée, paysanne de la Guadeloupe née au début du siècle, a été élevée par sa grand-mère, " haute négresse " justement nommée Reine sans Nom. Télumée a souffert de sa condition de femme, de Noire et d'exploitée. Pourtant, qu'elle soit en compagnie d'Elie ou au côté d'Amboise, le révolté, sa volonté de bonheur, de " récolter par pleins paniers cette douceur qui tombe du ciel ", est la plus forte. Voici l'univers des Antilles, avec ses couleurs, ses odeurs, sa vérité secrète, livré par une romancière qui s'approprie la langue française pour la soumettre à la musique noire.

Par Simone Schwarz-Bart
Chez Points

|

Auteur

Simone Schwarz-Bart

Editeur

Points

Genre

Lycée

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Pluie et vent sur Télumée Miracle

Simone Schwarz-Bart

Paru le 17/04/2026

288 pages

Points

6,50 €

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Scannez le code barre 9791041429189
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