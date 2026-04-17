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#Roman francophone

Immortels

Camille Kouchner

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Un roman percutant sur la profondeur des liens amicaux, et sur les marques indélébiles que laisse la famille. Au réveil d'une mastectomie, K. peine à sortir des brumes de l'anesthésie. Par flashs, lui reviennent les souvenirs de Ben. Fin des années 1970. Elevés par des mères voisines et féministes, K. et Ben grandissent ensemble, indissociables. Cellule unique. Années 1980. La cellule se divise. Fille d'un côté, garçon de l'autre. L'école, le lycée, le retour des pères brisent leur unité. Années 1990, la cellule mute. Ben et K. luttent l'un contre l'autre, s'abîment, se perdent. Pourtant, à l'hôpital, une certitude tire enfin K. du sommeil : avec Ben, elle formera toujours une cellule immortelle... "Un roman poignant sur les rêves déchus". L'OBS Camille Kouchner est l'autrice de La Familia grande , grand succès public et critique, traduit en 17 langues. Sa publication en 2021 a déclenché le #metooinceste en France. Immortels est son premier roman.

Par Camille Kouchner
Chez Points

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Auteur

Camille Kouchner

Editeur

Points

Genre

Littérature française

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Immortels

Camille Kouchner

Paru le 17/04/2026

192 pages

Points

7,90 €

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Scannez le code barre 9791041427017
9791041427017
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