Sentenced to be a Hero Tome 1

Le monde a décidé de condamner ses pires criminels à la "peine héroïque" : ces hommes sont envoyés en première ligne de l'armée pour affronter le Roi Démon. Une peine à perpétuité, car s'ils meurent, ils sont réanimés. Ils constituent la troupe hétéroclite des rebuts de l'humanité condamnés à devenir des héros. Un jour, en pleine bataille, Théoritta, la mystérieuse Déesse des lames, apparaît devant le chef de cette troupe de "héros" et conclut un pacte qui lève le rideau sur une épopée héroïque dont l'issue déterminera l'avenir de l'humanité.