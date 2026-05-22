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Deuxième chance

Brice Cossu, Olivier Bocquet

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Plus de dix ans ont passé depuis que Franck et ses compagnons ont fui la préhistoire juste avant que la météorite qui a causé la disparition des dinosaures ne s'écrase sur Terre. Devenu une véritable star de la télévision et des réseaux sociaux suite à son extraordinaire aventure, Franck ne s'habitue pas à cette vie et n'a qu'un seul désir : retourner à la préhistoire pour aller chercher Kenza. Pour ce faire, une seule solution : " emprunter " la machine à voyager dans le temps conçue par la société Timelapse ! Revenu en pleine préhistoire, Franck doit récupérer Kenza en évitant de perturber l'espace spatiotemporel et en repartant au XXIe siècle avant que la Terre ne soit complètement ravagée par la météorite qui va causer l'extinction des dinosaures !

Par Brice Cossu, Olivier Bocquet
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Brice Cossu, Olivier Bocquet

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Aventure

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Deuxième chance

Brice Cossu, Olivier Bocquet

Paru le 22/05/2026

64 pages

Editions Dupuis

12,95 €

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Scannez le code barre 9782808511926
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