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#Essais

Régime d'averses et d'éclaircies

Hérody Dominique

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Régime d'averses et d'éclaircies débute par la visite de Samuel à sa vieille mère, une maoïste irréductible qui revit en boucle le jour où la veuve de Mao s'est vue condamnée à la peine capitale. Un coup de crayon a donné un amant improbable à la mère, et le lecteur devine, pour que ce personnage existe, qu'il a suffi au dessinateur d'effleurer la page du bout d'une idée. D'emblée, on est prévenu que dans ce livre, les personnages pousseront comme champignons en sous-bois. De fait, le roman est écrit et dessiné au fil de la plume et sa force expressive tient à la rigoureuse linéarité de sa construction , la lecture ne va pas sans mystères, mais le chemin suivi ne comporte aucun piège dramatique, aucune duplicité de scénariste. En deux mots, l'auteur s'amuse de ses propres inventions spontanées,

Par Hérody Dominique
Chez Editions Le Lézard

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Auteur

Hérody Dominique

Editeur

Editions Le Lézard

Genre

Faits de société

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Régime d'averses et d'éclaircies

Hérody Dominique

Paru le 07/05/2026

96 pages

Editions Le Lézard

15,00 €

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