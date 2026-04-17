Régime d'averses et d'éclaircies débute par la visite de Samuel à sa vieille mère, une maoïste irréductible qui revit en boucle le jour où la veuve de Mao s'est vue condamnée à la peine capitale. Un coup de crayon a donné un amant improbable à la mère, et le lecteur devine, pour que ce personnage existe, qu'il a suffi au dessinateur d'effleurer la page du bout d'une idée. D'emblée, on est prévenu que dans ce livre, les personnages pousseront comme champignons en sous-bois. De fait, le roman est écrit et dessiné au fil de la plume et sa force expressive tient à la rigoureuse linéarité de sa construction , la lecture ne va pas sans mystères, mais le chemin suivi ne comporte aucun piège dramatique, aucune duplicité de scénariste. En deux mots, l'auteur s'amuse de ses propres inventions spontanées,
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