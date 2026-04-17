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Fantômes de la révolution noire

Grégory Pierrot

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Black PowerA ! Un nom qui claque, signe d'une fureur noire américaine incarnée par des noms : Malcolm X, Stokely Carmichael, les Panthères noires, Angela Davis ; derrière ces archétypes des années 1960 et 1970, il y a un mouvement politique aussi protéiforme qu'international, celui du Pouvoir Noir, qui a pour ambition de faire advenir un soulèvement global. Cette insurrection des mondes noirs hante depuis des siècles l'Occident et gronde dans les mots de Frantz Fanon et de Lorraine Hansberry, les films de Melvin Van Peebles et de Sarah Maldoror, les albums de Sun Ra et d'Archie Shepp, les poèmes d'Amiri Baraka et de Sonia Sanchez. Dans cet essai, Grégory Pierrot fait émerger les fantômes du Black Power et montre que les arts sont les véritables laboratoires où se forme, s'invente, se réinvente et se diffuse la révolution noire.

Par Grégory Pierrot
Chez Rotbokrik

|

Auteur

Grégory Pierrot

Editeur

Rotbokrik

Genre

Généralités

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Fantômes de la révolution noire

Grégory Pierrot

Paru le 17/04/2026

352 pages

Rotbokrik

17,00 €

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