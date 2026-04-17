Poésie et malédiction

Le poète Cédric Demangeot est né en 1974 : il est parvenu à lui-même quand s'est achevé le pire siècle de l'histoire. En 2021 il s'est éteint : il a vu le tour terrible qu'a pris l'arraisonnement du monde par les puissances d'argent et les moyens de la guerre. Or il fut et demeure, parmi les poètes de langue française de sa génération, sans doute le plus explicitement décidé à opposer aux raisons du malheur et de l'aliénation une irrésignation immodérée, chez lui aussi ferme moralement que féconde en l'art d'écrire. Ce grand créateur de formes, vigoureux stylisticien et narrateur formidable, n'a pas consenti à laisser les irréalités préinscrites dans l'usage ordinaire de la langue s'emparer de la conscience et du monde. Intransigeant, il a rompu avec la servitude volontaire, avec la soumission aux injonctions admises, avec même le mode de vie qui souscrit aux dominations établies - car sa poétique est une éthique et une archi-politique. Surtout, il a forcé la langue - à parler. A parler en dépit des concepts sommaires et prédateurs qu'elle produit, en dépit des idées dont elle asservit les corps et en dépit du nihilisme dont elle laisse proliférer dans notre temps le cynisme et la tristesse.